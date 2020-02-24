Древню істоту, вік якої становить близько 185 мільйонів років, виявили археологи

Тварина жила на Землі в юрський період, передають іноземні ЗМІ.

Розкопки проводилися в британському Йоркширі на пляжах Уітбі. Там археологи знайшли кілька стародавніх скам'янілостей. Їх вік, за оцінками експертів, становить близько 185 мільйонів років.

Знайдені мінерали чимось схожі на кульки з вигаданої спортивної гри, яка фігурує у фільмі Гаррі Поттера – квідич. Знахідка являє собою блискучі камінчики покриті мінералом, який за кольором нагадує золото. Пізніше було встановлено, що це Клевирас - вимерлий вид черевоногих, у яких не було твердої раковини і існували вони в юрський період.

Варто зауважити, що для пляжу Уітбі подібні знахідки - не рідкість і найчастіше їх можна виявити відразу ж після шторму.

Нагадаємо, раніше археологи виявили в Японії останки древньої птиці.

За інформацією дослідників, кістки істоти, що жив близько 120 млн років тому, виявили у префектурі Фукуї біля міста Кацуяма. Вивчивши останки, птицю назвали Fukuipteryx prima. Знахідка не є орнитоторацином, а також її вперше виявили за межами північно-східного Китаю.

Наголошується, що у птаха є куприкова кістка із зрослих задніх хвостових хребців (пигостиль). Така пластина є в сучасних видів.

Завдяки аналізу вдалося встановити, що птиця загинула в підлітковому віці (віком менше одного року), вона майже досягла зрілості скелета.

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