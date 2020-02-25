Археологи виявили в Римі підземний храм з саркофагом – гипогей

Вчені припускають, що він присвячений засновнику міста Ромула, пише The Times .

В підземному храмі знашли знайшли порожній саркофаг, який виготовили з того ж виду туфу (камінь утворений з вулканічного попелу, - ред.), що й знаменитий римський Капітолій. Довжина знахідки складає 1,4 м. Її датували VI ст. до н. е ..

Гипогей був виявлений в тій частині Форуму, де, за переказами, ховали Ромула, одного з легендарних засновників міста. Це дозволяє віднести знахідку до культу персонажа.

Гипогеи зазвичай влаштовували навіть під звичайними житловими будинками. Відомі випадки, коли всередині знаходили останки людей, у тому числі тих, хто був кремований.

Як відомо, за легендою близнюків Ромула та Рема-вигодувала послана від бога війни Марса вовчиця, а виховав місцевий пастух Фаустул. Коли вони підросли, то дізналися, що вони - діти Реї Сильвії. Згодом Ромул і Рем повернули владу своєму дідові Нумитору, а самі вирішили заснувати нове місто. При зведенні міських стін між ними виникла суперечка, в якому Ромул убив Рема.

Ставши правителем в новому Римі, Ромул приймав всіх прибульців, біглих рабів і засуджених. Однак в місті не було жінок. Римляни вирішили взяти для себе дружин з сусіднього племені сабинів, але їм відмовили. Під час ігор на честь Нептуна римляни підступно викрали сабінянок і одружилися з ними.

Сабіни пішли походом на Рим, але жінки, щоб уникнути кровопролиття, помирили суперників. Був укладений договір, за яким римляни і сабіни об'єдналися і стали називатися Квіріти. Це в загальних рисах відображає найдавніші зв'язку між сабинами і римлянами, підтверджені археологічними розкопками.

Після смерті Ромула римляни шанували його як бога під іменем Квіріній.

Ромула вважали засновником Римської держави, йому приписували освіта сенату, встановлення курії, організацію армії, поділ громадян на патриціїв і плебеїв.

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