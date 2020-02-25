Археологи виявили загублене місто стародавнього царства, яке проіснувало з 1400 року до нашої ери до 600 року до нашої ери і переміг у війні Фрігію, якою правив цар Мідас

Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Вчені Східного Інституту (Чикаго) обстежили місце розкопок на півдні Туреччини, зване Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük).

Там в іригаційному каналі вони виявили велику кам'яну стелу з написами на лувийском мовою, який був широко поширений в регіоні в бронзовому й залізному столітті. У тексті розповідалося про перемогу царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк був столицею загадкового царства. Крім того, були розкопані осколки глиняного посуду.

Дослідники також знайшли руїни невеликого міста, який займав площу приблизно 1,2 квадратних кілометра. Проте вчені поки не знають, до якого давнього царства він відноситься. Планується подальші розкопки, в результаті яких, як сподіваються археологи, будуть знайдені палаци, будинки і інші пам'ятники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що археологи виявили в Римі підземний храм з саркофагом – гипогей. Вчені припускають, що він присвячений засновнику міста Ромула.

В підземному храмі знашли знайшли порожній саркофаг, який виготовили з того ж виду туфу (камінь утворений з вулканічного попелу, - ред.), що й знаменитий римський Капітолій. Довжина знахідки складає 1,4 м. Її датували VI ст. до н. е ..

Гипогей був виявлений в тій частині Форуму, де, за переказами, ховали Ромула, одного з легендарних засновників міста. Це дозволяє віднести знахідку до культу персонажа.

Нагадаємо, вчені натрапили на чорний саркофаг із загадковою головою

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