Погода в Украине 1 марта порадует весенним теплом и отсутствием осадков на большей части страны

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их данным, настоящая весна начнется в Украине уже с самого начала марта.

Однако, солнечно и тепло будет не везде. Идеальную погоду испортит ветер, а также небольшие осадки, которые пройдут на Закарпатье, Волыни и во Львовской области.

Самые высокие температуры в первый день весны ожидаются в Одесской области, где воздух прогреется до +10…+12 градусов.

А вот самая холодная погода ждет жителей Закарпатья, где 1 марта ожидается от +6 до +8 градусов.

Несмотря на высокие температуры днем, ночью еще возможны заморозки. Так, на востоке страны ночью температура опустится до -4 градусов.

На севере и в центральной Украине температура будет колебаться от -3 ночью до +10 градусов днем.

В Киеве 1 марта пройдет без осадков, но вероятно небольшая облачность. Днем температура поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до -2.

Ветер в Украине будет южным, со скоростью 7-12 м/с.

До этого мы писали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Холоднее всего, по прогнозу Горбаня, будет 14-17 марта. В этот период будет мороз, возможны снегопады и гололедица на дорогах.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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