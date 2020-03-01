В сети показали, как снег засыпал Карпаты в первый день весны

Соотвествующие снимки размещены на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, пишет Рoliteka.net

Спасатели отметили, что 1 марта температура воздуха в Карпатах составила 10 градусов мороза.

"По состоянию на 8:30 01.03.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северо-западный 20 м/с. Температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.

А тем временем синоптики рассказали о погоде по всей Украине.

Ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

Напомним, Украину накроет шторм: появилось срочное заявление, «может случиться…».

Как сообщала Politeka, погодный монстр несется в Украину, тысячи пострадавших: срочное сообщение, кто под ударом.

Также Politeka писала, что украинец погиб в шторме в Испании: впереди новый удар, появились жуткие кадры катастрофы.