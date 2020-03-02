За последние дней известный педиатр получил почти тысячу сообщений примерно с одним и тем же вопросом

Известного педиатра Евгения Комаровского засыпали сообщениями в связи с коронавирусом

Об этом он написал на своей странице в Instagram, и ответил на волнующих многих вопрос.

«За последние 5 дней я получил почти тысячу сообщений примерно с одним и тем же вопросом: - у нас билеты (в Милан, Мадрид, Берлин, Тенерифе и т.д. и т.п.). Лететь или не рисковать, с учётом коронавируса? Далее следует стандартный набор причитаний про то, что очень долго ждали и потратили кучу денег», - отметил Комаровский.

При этом он заявил, что может решать только за себя. В таком вопросе каждый должен принимать решение сам.

«Вот просто представьте себе, что получаете от меня ответ - мол езжайте, ничего страшного, а потом попадаете в изоляцию на 2 недели, как 1000 человек в отеле на Канарских островах. И вот сидите вы 14 дней и с утра до ночи проклинаете Комаровского. Поэтому мой ответ такой: лично я - поеду. Позабочусь о хорошей страховке, соберу аптечку путешественника и поеду. А надо ли ехать вам - я не знаю. Это ваши деньги, ваши дети, ваше здоровье и ваша ответственность», - отметил он.

Комаровский добавил, что тем, кто все же намерен совершить поездку, стоит проявить бдительность.

«Если решитесь, то вам ещё надо будет дополнительно прочитать и посмотреть о правилах профилактики ОРВИ, о безопасности в самолётах, взять с собой маски, санитайзеры, дезинфицирующие салфетки», - подытожил доктор.

Ранее сообщалось, что в связи с эпидемией коронавируса украинцы начали массово скупать медицинские маски.

В связи с этим Комаровский отметил, что вирусологи скептически оценивают эффективность обычных медицинских масок в деле защиты от вирусов, находящихся в воздухе. А ведь именно так передаются большинство вирусов. Впрочем маски могут защитить от возбудителей, которые распространяются через грязные руки.

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