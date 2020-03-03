В 2020 году призыв в армию ждет не только тех, кому до 27 лет, но и офицеров запаса до 43 лет, которые получили военный билет после военной кафедры в вузе

Как сообщил ведомственному ресурсу "АрмияInform" начальник отдела комплектования офицерским составом Управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Сергей Волков, в военкоматах уже уточняют количество этих офицеров.

Офицерам запаса придет повестка, и они должны будут прибыть на медосмотр.

Если позволит состояние здоровья и нет отсрочки, а она точно такая же, как и для солдат-срочников, офицер запаса на 18 месяцев пополнит ряды Вооруженных сил Украины. Из них он три месяца будет заниматься подготовкой по специальности, полученной на военной кафедре, а затем поедет в воинскую часть, но не в зону ООС.

Впрочем, кто через шесть месяцев службы передумает и решит связать свою жизнь с армией, может заключить контракт на год. Правда, в таком случае могут отправить на передовую. Если нет, то по окончании службы офицер запаса снова уходит в запас.

Ранее сообщалось, что вдоль государственной границы Украины Владимир Путин разместил боеспособную многотысячную группировку войск. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

В целом, вдоль границы с Украиной Российская Федерация, в том числе и на оккупированных территориях, разместила около 87-90 тысяч военнослужащих.

"Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", – добавил офицер разведки.

Не исключено, что Россия может готовится к полномасштабному вторжению в Украину.

Напомним, что новая война может начаться сегодня: президент созывает срочное совещание, первые подробности.

Также Politeka рассказывала, кого не заберут в армию во время призыва-2020.

Кроме того, Politeka сообщала, что призыв в Украине будет проходить по-новому, не спрячется никто: «повестки начнут присылать на…».