Стало известно, какие наказания ждут украинцев, которые уклоняются от призыва в армию

Такую информацию обнародовал военный комиссар Полтавского областного комиссариата, полковник Дмитрий Губский, передает местное издание Коло.

Как известно, в Украине уже давно действует единая система призывников, которые уклоняются от срочной военной службы.

Но таким украинцам уже подготовили некоторые наказания. Например, лица, скрывающиеся от призыва в армию, не смогут взять кредит в банке или оформить рассрочку.

Кроме этого, украинцам, которые уклоняются от официального призыва на срочную службу, запретят выезжать за границу.

Губский также добавил, что украинцы не смогут зарегистрировать транспортное средство на территории страны.

Подытоживая, военный комиссар Полтавского комиссариата также предупредил, что в отношении тех украинцев, которые не явились в военкомат, получив повестку, будут направлены материалы в органы Национальной полиции.

Ранее мы рассказывали о том, как юношей будут призывать на срочную службу в ВСУ. По словам министра обороны Андрея Загороднюка, принудительного призыва на срочную службу в армию с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут отправиться в армию лишь после того, как напишут соответствующее заявление.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, — я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, — там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет", – пояснил министр обороны в эфире телеканала.

Загороднюк также добавил, что за указ президента о службе с 20 лет, только за последний год около 6 тысяч человек в возрасте 18 и 19 лет не попали на службу ВСУ, несмотря на желание.

В Минобороны также пообещали побороться с людьми, которые на улицах вылавливают юношей призывного возраста.

Напомним, что в Минобороны придумали, как содрать копейку с украинцев по новому закону.

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