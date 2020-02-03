Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, третьего февраля поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине!»

Об этом пишет Politeka.net.

Глава турецкого государства, как известно, прибыл в Украину с официальным визитом, так на видео с торжественной церемонии встречи возле Мариинского дворца в Киеве видно и отчетливо слышно, как Эрдоган подошел к микрофону перед почетным караулом и громко произнес: «Слава Украине!». В ответ военные хором произнесли: «Героям слава!». Это произошло после того, как на приветствии прозвучали гимны Турции и Украины.

Напомним, что приветствие «Слава Украине!» - «Героям слава!» используется в отечественной армии и в полиции. Соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении еще в октябре 2018 года.

Напомним также, что ранее лидер Турции отказался признавать аннексированный Крым частью РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом журналистам перед своим отлетом в Киев, утром 3 февраля. Сообщается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар на крымском полуострове:

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», - сказал он.

Отметим также, что в Кремле ранее заявили: Эрдогана ждут в Крыму. Приглашение президенту Турции, по словам пресс-секретаря Кремля Пескова, поступило от президента РФ.

Дмитрий Песков заявил, в частности, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет приглашение президента РФ Владимира Путина посетить оккупированный Крым. Визит Кремлем якобы предполагается и спланирован для того, чтобы, цитируем: «убедиться в беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», передает УНИАН слова Пескова. Также отмечается, что официальная Москва заявила:



«Мы не согласны с нашими турецкими партнёрами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», - сказал Дмитрий Песков и добавил, что «президент РФ неоднократно разъяснял коллегам реальное положение дел», Таипу Эрдогану в том числе и лично:

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника».

Напомним, что у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами

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