В Сирии, ночью 28 февраля войска президента Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну, убив 33 турецких военных

В ответ Турция нанесла удары по "всем известным" целям в Сирии, сообщает агентство Анадолу. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По факту российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками, которое длилось около шести часов.

В итоге, на сирийско-турецкую границу прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар – будет из оперштаба в "нулевой точке" руководить операциями турецкой армии.

В свою очередь, глава управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция "не позволит режиму опустошить Идлиб".

#UPDATE: Turkey releases drone footage of Turkish military strikes on Syrian Army positions in Idlib (likely from earlier this week, not necessarily tonight).



Shows SAA equipment hit: 4+ howitzers, multiple tanks, armoured vehicles, dozens of soldiers pic.twitter.com/Tn0sIyeabt — ELINT News (@ELINTNews) February 28, 2020

"Согласно договоренностям с РФ, это безопасная зона. Если мы исчерпаем все дипрешения, мы без всяких сомнений будем применять другие меры для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу", – сказал он.

Кроме того, Алтун добавил, что турецкие войска уже нанесли ответный удар по всем известным сирийским правительственным целям, в т.ч. у Латакии, где расположена российская база.

Турецкие военные оперативно отчитались об уничтожении свыше 1700 военных Асада. Правда, речь идет о 17 днях операции.

Также министр обороны заявил, что России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб.

«Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией», - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ. Акар утверждал, что "удары наносились даже по машинам скорой помощи".

Что касается беженцев, то в Турции отметили, что не будут препятствовать их пути в Европу.

Утром с посланием к нации должен выступить президент Эрдоган.

Отмечается также, что соцсети в Турции отключены.

Exclusive: Turkish Army on high alert, new video footage shows Turkish forces retaliating against Syrian regime in Idlib pic.twitter.com/kGJL4LVSu2 — TRT World (@trtworld) February 28, 2020

Спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называет Идлиб "бастионом террористического альянса". Кроме того, она назвала «причину обострения» ситуации: это якобы невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

"Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск", – заявила она.

Захарова подтвердила факт помощи российской авиации войскам Асада.

Напомним, Эрдоган в Киеве не сдержался, Путин в бешенстве

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