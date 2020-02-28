В Сирии, ночью 28 февраля войска президента Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну, убив 33 турецких военных
В ответ Турция нанесла удары по "всем известным" целям в Сирии, сообщает агентство Анадолу. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
По факту российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками, которое длилось около шести часов.
В итоге, на сирийско-турецкую границу прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар – будет из оперштаба в "нулевой точке" руководить операциями турецкой армии.
В свою очередь, глава управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция "не позволит режиму опустошить Идлиб".
Мокрая экс-Nikita втиснула пышные прелести в купальник с сеточкой: "Утро началось с..."
Юная красотка показала, чем покорила лучшего футболиста мира: от такой красоты становится жарко
Экс-солистка "Серебро" показала свою мохнатую красоту в пикантной позе: "Очень смело!"
Ведущая "Х-Фактора" без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры
"Согласно договоренностям с РФ, это безопасная зона. Если мы исчерпаем все дипрешения, мы без всяких сомнений будем применять другие меры для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу", – сказал он.
Кроме того, Алтун добавил, что турецкие войска уже нанесли ответный удар по всем известным сирийским правительственным целям, в т.ч. у Латакии, где расположена российская база.
Турецкие военные оперативно отчитались об уничтожении свыше 1700 военных Асада. Правда, речь идет о 17 днях операции.
Также министр обороны заявил, что России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб.
«Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией», - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ. Акар утверждал, что "удары наносились даже по машинам скорой помощи".
Что касается беженцев, то в Турции отметили, что не будут препятствовать их пути в Европу.
Утром с посланием к нации должен выступить президент Эрдоган.
Отмечается также, что соцсети в Турции отключены.
Спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называет Идлиб "бастионом террористического альянса". Кроме того, она назвала «причину обострения» ситуации: это якобы невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.
"Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск", – заявила она.
Захарова подтвердила факт помощи российской авиации войскам Асада.
Напомним, Эрдоган в Киеве не сдержался, Путин в бешенстве
А еще Politeka писала, что в сеть слили первые кадры вторжения Турции в Сирию после звонка Путину
Также Politeka сообщала, что война в Сирии вспыхнула с новой силой, сбит Ми-8: кадры и детали боев.