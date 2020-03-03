Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении", рассказал о своей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским

Артист поделился эпизодом из жизни, почти 20-летней давности, в эфире шоу "Зашкваренные истории" на YouTube-канале "Кликклак". Так, в начале нулевых он вместе с командой КВН из Соснового Бора отправился в Сочи на фестиваль. В холе гостиницы, где их разместили, репетировал "Квартал 95", включая Зеленского. Прусикин начал дразнить ребят, за что напоролся на резкую реакцию от будущего президента Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Он (Зеленский, - прим. ред.) просто повернулся и: "Пошел на х*й отсюда, бл*, за**ал!" - поделился Прусикин, отметив, что поспешил ретироваться.

Ситуацию активно комментируют в сети.

"Зеленский выгонял розбийников до того, как это стало мейнстримом"

"Зеленский сейчас такой: "О, а ведь это был Ильич""

"Ильич: абеббэээ. Зеленский: выйди отсюда розбiйник."

"После этого выпуска во всех новостях: Президент Украины Владимир Зеленский в Сочи послал 15 летнего парня нах*й!!! Пострадавший парень долгие годы жил в страхе, но теперь решился рассказать о случившемся. 😂😂😂"

"Такого Зеленский скорее всего не говорил, ну а вдруг) Сейчас всё возможно. 2020 год, просто в связи с тем что Зеленский Президент он сейчас бы такого и не сказал ничего плохого про Ильича из Литл Биг. Да и так уже сколько времени прошло что уже многие наверное и забыли ту историю кроме ильича..."

Напомним, сначала появилась информация, что Россию на "Евровидение 2020" в Нидерландах будет представлять певец родом из Украины Александр Панайотов (к слову, это не первая его попытка прорваться на конкурс за последние 15 лет). Однако, затем артист опроверг слухи, назвав их "провокацией".

Хейтеры уже успели раскритиковать певца в сети: "лучше бы Бузову отправили! 😒"; "Всё Россия опять про*бала!!! 😒👎"; "Какое же убожество, разве не могли ему сис*ки приделать ? Как он победит ?"; "really.....RUSSIA CHOSE IT?"

Напомним, Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений

А еще Politeka писала, что скандал вокруг песни на Евровидение, Go-A не выдержали