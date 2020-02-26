Артист Андрей Данилко ответил писательнице Лариса Ницой, которая назвала «козлами» всех, кто на Национальном отборе на Евровидение - 2020 пел, и разговаривает на русском языке

Его слова передает «24 канал».

Исполнитель, который выступает в образе Верки Сердючки считает, что на данном конкурсе присутствуют артисты, которые еще только учатся. И не важно на украинском, английском или русском языке песня звучит. По мнению Данилко, важно оценить профессионализм артиста. Артист назвал это бредом людей, которые способны на разрушение, а не на созидание.

"Национальный отбор – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо все это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы", - заявил Данилко.

Напомним, ранее украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» из-за использования русского языка.

"Жюри, эксперт и редакторы шоу демонстративно все годы украинский не уважают. Они все козлы. Да, профессионалы. За профессионализм - молодцы. За профессионализм можно уважать. За общение московской - презираю", - написала она на своей странице в Facebook.

Более того, Ницой перешла на личности и к оскорблениям жюри.

"За редакционную политику так им общаться, московской, не самые же они решили, это же им так сказали (Тина с Притулой говорит на украинском, Данилко, Квинта и крутой чувак с Хит-фм говорит язом). Вот за это вы все козлы", - написала она.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет.

Также Politeka писала, что Нацотбор на Евровидение-2020 обернулся скандалом, под ударом оказалась Кароль.