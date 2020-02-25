Победитель Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A ответили на критику в свой адрес

Ранее, как известно, лидер «Антитіла» Тарас Тополя раскритиковал песню Go_A под названием «Соловей» заявив, что в композиции присутствует «чужеродная Украине эстетика». Представители же Украины в этом году на Евровидении в Голландии ответили коллеге по цеху, сообщает ТСН.

В песне-победителе Нацотбора, отмечают ее авторы и исполнители, нет никакого скрытого смысла и говорят еще и о том, что к критике они относятся спокойно:

«Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что она думает», - сказал основатель группы Go_A Тарас Шевченко.

Группа точно не хотела «унизить Украину», отмечает солистка группы Катерина Павленко:

«Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали», - добавила артистка. В случае, «если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове», - сказала Екатерина.

В интервью группы также отмечается, что по правилам песенного конкурса Евровидение, песни могут звучать на любом языке, поэтому переделывать украиноязычную песню «Соловей» в англоязычный вариант коллектив не намерен:

«Вообще цель, с которой мы пришли на Евровидение - мы очень бы хотели, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении, и мы этой цели достигли, и мы очень рады», - отметила Павленко. Как известно, за последние годы два победителя Евровидения пели именно на родном для них языке - Мария Шерифович (Сербия) и Салвадор Собрал (Португалия). Возможно, на что очень рассчитывают Go_A, и «солов’їна» покорит всю Европу в этом году.

Ранее, напомним, Тарас Тополя заявил, что финалист украинского отбора на Евровидение-2020 вызывает у него неподдельное беспокойство. Певец отметил, что нам "впаривают этно", которое на самом деле совсем не наше. Хотя и хорошо выполнено, профессионально и красиво.

"Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной", - написал лидер группы "Антитіла".

Он также увидел в девушке и Ванюше о которых поют Go-A некие образы, которые показывают реалии жизни в Украине и России.

"Об обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", - подытожил певец.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет.

Также Politeka писала, что Нацотбор на Евровидение-2020 обернулся скандалом, под ударом оказалась Кароль.