На международном песенном конкурсе "Евровидение 2020" Россию будет представлять уроженец Украины - певец Александр Панайотов

Панайотов последние 15 лет тщетно пытался пробиться на сцену "Евровидения", и вот удача ему, наконец, улыбнулась - как говорится, упорство и труд... В этот раз его конкурентами были поп-звезда ZIVERT (Юлия Зиверт), которой приписывают протекцию Филиппа Киркорова, группа Ильи Прусикина Little Big, Димаш Кудайберген и Полина Гагарина.

Сами россияне удивились и не очень обрадовались такому исходу. Пользователи соцсетей активно обсуждают победу в отборе Панайотова. Стоит отметить, пока еще не решено, с какой именно песней он поедет в Роттердам в Нидерданды (именно здесь в этом году проходит конкурс), но уже пишут, что "скукотища".

"Панайотов на Евровидении? Серьезно? Назовите хоть один его хит. Чувак 15 лет не мог пройти отбор. У него даже подписоты в инста всего 170к. Zivert или Little Big в Роттердаме смотрелись бы...да что уж, решение принято. Одна надежда, что его продюсер Лепс, у которого есть чутьё на хиты, выберет нормальную песню"

"дай бог в 10 войти...нет драйфа..."

"мне кажется, что это неофициально еще. Но если все-таки он с такой фигней поедет, дай бог в финал пройти! Скукотень полнейшая!"

"Тоска...."

"Джордж Майкл?"

"тупо закос под ДЖОРЖ МАЙКЛА"

"Прав был Соседов. Это скучно"

"Даже если и Панайотов поедет, то явно не с этой песней."

"лучше бы Бузову отправили! 😒"

Всё Россия опять про*бала!!! 😒👎

"Какое же убожество, разве не могли ему сис*ки приделать ? Как он победит ?"

"really.....RUSSIA CHOSE IT?"

Стоит напомнить, что Александр Панайотов родился в Запорожье, а получил образование в Киеве. Популярность к музыканту внезапно пришла в 2003 году после того, как он участвовал в российском шоу "Народный артист". С тех пор Панайотов неоднократно принимал участие в различных шоу в России.

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