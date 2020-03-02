В последний момент россияне передумали отправлять на международный песенный конкурс "Евровидение-2020" выходца из Украины певца Александра Панайотова

Так, российский Первый канал сообщил, что страну будет представлять группа Ильи Прусикина Little Big. Лидер коллектива пообещал, что ребята сделают все, что в их силах, «а дальше — будь, что будет».

Отметим, ранее появилось сообщение, что в отборе на участие в конкурсе победил Панайотов. Многие уж было обрадовались за артиста, так как он пытался пробиться на "Евровидение" последние пятнадцать лет, но безуспешно.

Однако, артист назвал "вбросом" информацию о своем участии в "Евровидении-2020". Как пишут российские СМИ, исполнитель был шокирован распространением недостоверных данных. Он назвал это "циничной провокацией".

Украинец успел "хлебнуть" гнева хейтеров в сети, которые зафукали его, что, мол с таким исполнителем Россия никогда не сможет победить.

"Панайотов на Евровидении? Серьезно? Назовите хоть один его хит. Чувак 15 лет не мог пройти отбор. У него даже подписоты в инста всего 170к. Zivert или Little Big в Роттердаме смотрелись бы...да что уж, решение принято. Одна надежда, что его продюсер Лепс, у которого есть чутьё на хиты, выберет нормальную песню"; "дай бог в 10 войти...нет драйфа..."; "Тоска...."; "лучше бы Бузову отправили! 😒"; "Всё Россия опять про*бала!!! 😒👎", - писали в сети.

Зато, судя по комментариям под видео репетиции группы Little Big, этот вариант россиян устраивает больше.

"Я за ребят на Евровидении, Европа оценит этот адский отжиг 😂"; "А что, пусть едут на Евровидение) Подтвердят стереотипы о сумасшедших русских😂"; "Я думаю они выступлят как Сердючка в 2007 сразу говорю Зажгут Европу", - писали в комментариях.

Отметим, российская панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big дебютировала 1 апреля 2013 с видеоклипом на песню «Every Day I'm Drinking» на YouTube.

Первый альбом группы «With Russia From Love» выпущен 17 марта 2014 года. 19 декабря 2015 года группа выпустила второй альбом - «Funeral Rave». Он занял восьмое место в чарте российского iTunes за 52-ю неделю 2015 и пятое - в Google Play.

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