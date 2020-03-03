В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали ажиотаж по поводу опустошения запасов защитных масок в связи с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране

Так, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга, 3 марта, предупредил украинцев, что использование масок не защитит от коронавирусной инфекции.

Ляшко сообщил, что накануне ВОЗ обговорила со всеми министрами здравоохранения стран ЕС, в том числе и Украины, эффективность использования хирургических масок для защиты от вируса. Оказалось, что этот способ защиты не действенен, зато приведет к глобальному уровню дефицита масок.

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция", - отметил Ляшко.

Чиновник добавил, что в первую очередь украинцы должны тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептическими средствами. Здоровым людям не следует надевать маску, а только тем, что уже простудились.

"Мы должны или придерживаться изоляции, или не контактировать с больными с симптомами ОРВИ. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на 1,5-2 м от этого человека. Больной человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в надевании хирургической маски для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни", - объяснил Ляшко.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Gepostet von Кабінет Міністрів України am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, по состоянию на 3 марта в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Произошло это в Черновцах.

Замглавы МОЗ сообщил, что инфекцию выявили у мужчины, который приехал в страну на машине из Румынии, в которую он прилетел из Италии, где сейчас свирепствует коронавирус. Ляшко добавил, что все, кто контактировал с заболевшим, а таких лиц немного, находятся в самоизоляции.

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