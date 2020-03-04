На Евровидении 2020 Украина может занять первое место с конца

Об этом заявил астролог Влад Росс, который предсказал победу на выборах Владимира Зеленского, передает «Главред».

Астролог рассказал, что персональный гороскоп солистки группы Go-A не предвещает хорошего результата на Евровидении.

"Солистка группы Go-A Екатерина Павленко рождена 10 августа 1988 года. Ее гороскоп на 12 мая (именно в этот день состоится первый полуфинал) не сулит ничего хорошего: нет ни одного благоприятного аспекта к Солнцу. А именно Солнце всегда указывает на возможность выгодно выделиться, быть ярким и запоминающимся, одержать победу. Плюс будет жесткая позиция Плутона к Луне в гороскопе певицы: Луна всегда указывает на поддержку народа, а в таком сочетании с Плутоном она указывает на полный провал", – рассказал Влад Росс.

Та же самая ситуация, по словам астролога, и 14 мая, когда состоится второй полуфинал Евровидения, и 16 мая, когда пройдет финал конкурса.

"В гороскопе вокалистки за эти дни планеты далеко не уйдут: сохранится то же неблагоприятное положение Солнца и та же оппозиция Плутона и Луны. Триумфа Go-A точно не будет ни в один из этих дней… Шансы Go-A даже на прохождение в финал – призрачные. Но есть все шансы занять последнее место и стать первыми с конца", – добавил Росс.

Астролог не верит, что победа Go-A на национальном отборе была честной.

"Считаю, что победа Go-A – фальшивая. Мнение жюри на наших нацотборах впервые удивительным образом совпало с голосами зрителей. По моим предположениям, слукавило и жюри, и были махинации при голосовании. Девушка с бандурой Марина Krutь, по всем показателям, на нацотборе, должна была получить гораздо большую поддержку. Также должен был получить более высокие баллы Khayat. Я бы назвал этот нацотбор провальным, по сравнению с прошлым годом", – отметил астролог.

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