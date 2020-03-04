Украинцы делают все, чтобы эпидемия не распространилась

День назад официально стало известно о первом случае коронавируса Covid-19 в Украине

Известно, что заболевшим оказался житель Черновцов. Мужчина приехал с супругой в Украину после путешествия в Италию.

Сейчас состояние мужчины оценивается, как стабильное. Пневмонии нет, но есть лихорадка. Врачи тщательно наблюдают за больным, пишет vesti.ua.

У жены заболевшего нет никаких симптомов, но она и другие, общавшиеся с ним находятся под наблюдением.

Тем временем в Черновицкой области заработала горячая линия: (066) 084-93-13, на которую можно обращаться, если есть симптомы заболевания.

Стоит отметить, что в регионе давно зафиксирована паника. Например, жители села Долиняны самостоятельно посадили на карантин семью с больным ребенком, вернувшуюся 13 февраля из Китая. Громада села запретила людям 40 дней покидать дом, в том числе даже выходить в собственный двор. Семью выпустили только, когда пришли результаты тестов, где написано, что они здоровы.

Отец семейства Андрей Думанский уверен, что он и его родные легко отделались. В частности, им не сожгли дом и не закидали камнями.

Мужчина продолжил, что на прошлой неделе все село переключилось на односельчан, работающих в Италии. Теперь громада хочет запретить им приезжать в село. По словам Думанского, заробитчане из Италии звонят ему и спрашивают, что будет, если они приедут. Однако, как видим, паника нарастает, поэтому может произойти что угодно.

Напомним, людей во всем мире призывают отказаться от привычной формы денежных расчетов из-за угрозы распространения коронавируса.

В частности, Министерство здравоохранения Грузии рекомендует своим гражданам стараться не использовать наличные средства, поскольку это увеличивает шансы распространения коронавируса.

А центральный банк Китая выступил с заявлением, что деньги в стране будут обеззараживать.

Ранее мы писали, что известный астролог Влад Росс рассказал, когда человечество сможет победить коронавирус.

По его словам, риск распространения коронавируса сойдет на нет 12 апреля, когда Меркурий покинет знак Рыб.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, официальное заявление: в каком городе.

Как сообщала Politeka, коронавирус атаковал Украину, десятки людей в карантине: что происходит.

Также Politeka писала, что появилось срочное обращение Минздрава к украинцам: надо ли покупать маски.