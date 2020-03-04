Стало известно о состоянии первого в Укрине инфицированного COVID-19

Напомним, официально случай заражения подтвердили 3 марта. Произошел он в Черновцах с мужчиной, который приехал на автомобиле из Румынии, куда, в свою очередь, прилетел из Италии, где сейчас наиболее сильно свирепствует китайский вирус.

Спустя сутки медики дают положительные прогнозы, комментируя состояние зараженного. Так, по словам заведующей инфекционным отделением Черновицкой областной больницы Валентины Миндреску, у пациента снизилась температура и теперь состоавляет 36,7 градусов. Правда, у мужчины остается небольшой кашель, передает "Суспільне".

В это время в сети появились фото из палаты больного, опубликованные UNN. Отметим, инфекционное отделение размещается в отдельном корпусе на территории больницы.

На фоне первого в Украине зафиксированного случая заболевания COVID-19, в стране началась настоящая паника, особенно в Черновцах, - люди раскупили все защитные медицинские маски из аптек.

Проблемы с покупкой масок можно было заметить еще с начала февраля. Но за эти несколько дней проблема достигла глобальных размеров. Ажиотаж с масками побудил многих мошенников к действию. Доверчивых украинцев, готовых на все, чтобы уберечь себя и близких от смертельного недуга, оказалось совсем просто провести вокруг пальца.

Если до вспышки коронавируса маски стоили в среднем 50 коп., то на сегодня цена в аптеках взлетела до 8 грн за штуку. Но это еще цветочки, по сравнению с тем, что предлагают украинцам мошенники в сети.

На интернет-платформах за упаковку одноразовых масок в количестве 50 штук могут попросить 700 гривен (14 грн штука). Но и это еще не предел. К примеру, на Rozetke.ua упаковка в 40 штук может обойтись и во все 2350 грн (58,75 грн штука). Там же в наличии появились маски поштучно – 20 грн.

В Черновцах обычной картиной стала наклейка "масок нет" на дверях аптек. Ситуацию активно обсуждают в соцсетях.

Стоит отметить, что в Минздраве предупредили украинцев: хирургические маски не защищают от коронавируса. Если кто и должен носить маску, так это не здоровые люди, а те, кто уже болен ОРВИ. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, от инфекции, скорее, защитит частое мытье рук и использование антисептических средств, а не маска.

"Мы должны или придерживаться изоляции, или не контактировать с больными с симптомами ОРВИ. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на 1,5-2 м от этого человека. Больной человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в надевании хирургической маски для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни", - объяснил Ляшко.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

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