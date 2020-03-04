Известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев сделал мощное заявление
Так, он заявил, что публичная поддержка артистами аннексии Россией Крыма – это провокация.
Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель.
Кроме того, Делиев прокомментировал инициативу законодательного запрета украинским артистам выступать в России, которая уже несколько лет звучит в стенах Верховной Рады.
Также артист отметил, что артисты сами провоцируют волну негатива и гнева, когда выступают на стороне РФ в вопросе аннексированного Крымского полуострова.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.