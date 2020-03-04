Известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев сделал мощное заявление

Так, он заявил, что публичная поддержка артистами аннексии Россией Крыма – это провокация.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель.

Кроме того, Делиев прокомментировал инициативу законодательного запрета украинским артистам выступать в России, которая уже несколько лет звучит в стенах Верховной Рады.

"Я уже сказал, что в стране, на мой взгляд, происходят очень глупые вещи, особенно в течение последних 15 лет. То есть, происходит глупость за глупостью. И вот этот запрет – запрет на гастроли украинских артистов в России – это очередная глупость, которая вводит в еще большую депрессию всю страну", - заметил Делиев в интервью.

Также артист отметил, что артисты сами провоцируют волну негатива и гнева, когда выступают на стороне РФ в вопросе аннексированного Крымского полуострова.

"Но если человек сам провоцирует конфликт, особенно артист – это отвратительно. Не знаю, кто и что там говорит, но публичная поддержка аннексии Крыма артистами – это провокация. Артист должен быть нейтральным, нести какие-то общечеловеческие ценности, а не разжигать агрессию", – сказал Делиев.