Скандальный российский актер Алексей Панин соскучился по Киеву и неожиданно попросил прощения в украинцев
Как сообшает Politeka.net, свое послание к украинцам скандальный российский актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, опубликовал на личной странице в Instagram.
Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.
В самом конце своей публикации россиянин заявил, что ему невероятно жаль, что Москва начала войну между братскими народами, и попросил прощения у всех украинцев.
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"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, Украинцы!" - написал актер.
Панин, сделав указанный выше пост, отметил президента Украины Владимира Зеленского.
Билык тогда говорила, что у них родственные души. Она рассказывала в одном из интервью: "Когда мы встречаемся, то не сдерживаем эмоций".
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