Скандальный российский актер Алексей Панин соскучился по Киеву и неожиданно попросил прощения в украинцев

Как сообшает Politeka.net, свое послание к украинцам скандальный российский актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, опубликовал на личной странице в Instagram.

Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.

В самом конце своей публикации россиянин заявил, что ему невероятно жаль, что Москва начала войну между братскими народами, и попросил прощения у всех украинцев.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, Украинцы!" - написал актер.

Панин, сделав указанный выше пост, отметил президента Украины Владимира Зеленского.