Известный российский скандальный актер Алексей Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу

Панин отмечает, что не хочет, чтобы дочь воспитывалась в Европе, а не российском обществе. Он даже не против того, чтобы она начинала с нуля и пробивала себе дорогу сама. Об этом пишет Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Актер признался, что больше не хочет сниматься в 5-20 разных проектах сразу и жить на Рублевке. Ему теперь достаточно маленькой квартиры и немного денег, чтобы хватало на жизнь.

«Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно. Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, ***** [черт возьми], больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни», — добавил артист.

Ранее мы сообщали, что скандально известный актер Алексей Панин не ожидал предательства со стороны юмориста Гарика Харламова.

Репутация Алексея Панина настолько очернена, что, кажется, хуже быть не может. Но все еще усугубилось после того, как скандального актера обвинили в зоофилии.

По его словам, опубликованное в сети видео с собакой - фикция, но ему никто не верит. Но обиднее всего Алексею Панину вспоминать шутки Гарика Харламова на эту тему.

Скандально известный актер в эфире шоу заявил, что не позволил бы себе с морально-этической точки зрения оскорбить человека, уж тем более распространять шутки на такую тему.

Напомним, Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей

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