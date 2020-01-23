Российский актер Алексей Панин вляпался в новый скандал

На этот раз скандально известный российский актер, который недавно попросил у украинцев прощения за войну и оккупацию Крыма, решил жестко "наехать" на Владимира Путина.

Соответствующий пост Алексей Панин опубликовал в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Артист опубликовал фотографию с Владимиром Путиным и заявил, что хотел бы узнать, кто именно убил Бориса Немцова и Александра Литвиненко.

Более того, Александр Панин признал, что ранее не задумывался о политике, поскольку его интересовали только деньги и успешная жизнь.

"Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший! Он просто не в курсе! Он бы помог и всех наказал! Мне кажется, во всем виновата Америка и Европа. Они нам завидуют и хотят, чтобы мы погибли!" – с сарказмом написал актер в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Панин взмолил о пощаде украинцев. Свое послание он опубликовал в Instagram.

Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.

Через время на заявления Алексея Панина отреагировали в Госдуме. Член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян заявил, что актера нужно проучить за его высказывания.

"И вот новый "перфоманс" Панина. Теперь он в стиле Ахеджаковой решил покаяться. Алексей почему-то решил, что Россия виновата в "войне" с Украиной...", - заявил эксперт, который открыто поддерживает военную агрессию РФ по отношению к нашей стране.

Манукян также заявил, что Алексей Панин якобы обязан признавать оккупированный Крым "частью РФ", поскольку его заявления нарушают российское законодательство.

Напомним, любимый актер Путина решился на смену пола: Красивая телка, не парься.

Как писала Politeka, Панин рассказал ужасное о России, прозрел даже Путин.

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