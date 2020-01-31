Скандально известный актер Алексей Панин не ожидал предательства со стороны юмориста Гарика Харламова

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире ютуб-шоу Давида Манукяна.

Репутация Алексея Панина настолько очернена, что, кажется, хуже быть не может. Но все еще усугубилось после того, как скандального актера обвинили в зоофилии.

По его словам, опубликованное в сети видео с собакой - фикция, но ему никто не верит. Но обиднее всего Алексею Панину вспоминать шутки Гарика Харламова на эту тему.

Скандально известный актер в эфире шоу заявил, что не позволил бы себе с морально-этической точки зрения оскорбить человека, уж тем более распространять шутки на такую тему.

"Все прыгали на задних лапах: "Лешенька, Лешенька!" Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил себе оскорбить человека. Ни один нормальный артист не пошутил про собак. Никто это публично не комментировал. А когда Гарик, с которым мы на последней встрече обнимались и целовались в десны, сделал это, мне было неприятно", – возмущенно пожаловался Алексей Панин в эфире шоу Манукяна.

Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Панин взмолил о пощаде украинцев. Свое послание он опубликовал в Instagram.

Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.

Через время Алексей Панин решил жестко "наехать" на Владимира Путина. Актер признался, что ранее не задумывался о политике, поскольку его интересовали только деньги и успешная жизнь.

"Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший! Он просто не в курсе! Он бы помог и всех наказал! Мне кажется, во всем виновата Америка и Европа. Они нам завидуют и хотят, чтобы мы погибли!" – с сарказмом написал актер в своем Instagram.

Напомним, любимый актер Путина решился на смену пола: Красивая телка, не парься.

Как писала Politeka, Панин рассказал ужасное о России, прозрел даже Путин.

Также Politeka сообщала, скандальный российский актер Панин оправдался за позорное поведение.