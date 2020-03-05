Режиссер Кристиан Жереги, который недавно покинул Украину, рассказал о своем участии в войне на Донбассе
Как сообщает Politeka.net, соответствующий пост появился на его странице в Facebook. В нем режиссер написал, что провел "в своей Украине" "самые тяжелые ее годы".
Напомним, режиссер снял такие фильмы: "Айлавью", "Голосом правды", "BABYLON'13", "Край Земли: Зона АТО", "Battle For Ukraine", официальная реклама ВСУ – "В єдності наша сила".
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"Полтора года в де*ьме и глине в окопах на нолях. И да, сейчас я выгляжу как патлатый хипарь, трудно поверить. Но для тупых доказывать что-то – себя не уважать... Две контузии, три ранения и одно осколком в голову. Мне уже – по...ть", – заявил он.
По словам Жереги, он был вынужден год провести в Азии, чтобы преодолеть последствия войны.
"Я не мог просто смонтировать два кадра, я забывал все, я не помнил, о чем говорил минуту назад! Вонючий осколок мины в голову и 1000 грн компенсации", – написал он.
Жереги также подчеркнул, что к нему пришло понимание того, что "в один момент победило наше, 13% меньшинство, победило в битве, но проиграло войну".
"Моя война осталась там, когда непонятные человеки в горке стреляли градами по отходящим раненым солдатикам. Я был там, и грузил обгоревшие ноги, руки, головы в кузова Камазов в Иловайске. Такая была моя война. А это все зеленое де*ьмо по трубам, оно рано или поздно – закончится", – добавил россиянин.
Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.
Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.
Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.