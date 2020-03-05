По словам Жереги, он был вынужден год провести в Азии, чтобы преодолеть последствия войны.

"Я не мог просто смонтировать два кадра, я забывал все, я не помнил, о чем говорил минуту назад! Вонючий осколок мины в голову и 1000 грн компенсации", – написал он.

Жереги также подчеркнул, что к нему пришло понимание того, что "в один момент победило наше, 13% меньшинство, победило в битве, но проиграло войну".

"Моя война осталась там, когда непонятные человеки в горке стреляли градами по отходящим раненым солдатикам. Я был там, и грузил обгоревшие ноги, руки, головы в кузова Камазов в Иловайске. Такая была моя война. А это все зеленое де*ьмо по трубам, оно рано или поздно – закончится", – добавил россиянин.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.