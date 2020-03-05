Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает агрессивную политику Путина против Украины, опозорилась с новым фото

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Twitter.

"Певица Чичерина выложила на своей странице фото с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала – "с прадедом". Все бы ничего, только Георгий Чичерин был геем, и ни семьи, ни детей у него не было", – сообщил он, прикрепив фото с неадекватной певицей.

Пользователи сети не удержались и едко высмеяли Чичерину. Большинство из комментаторов усомнились в адекватности певицы, отметив, что "у нее явно что-то не так с головой". Были и те, кто отметил, что на фото Чичерина напоминает ярого украинофоба, российского актера Охлобыстина.

"Какой-то памятник на фоне недоумка Охлобыстина", "Она больная на голову", "Певица чичерина давно нуждается в психиатрической помощи", "Да у неё приход!! Она явно на чем-то тяжёлом сидит", "Она на всех фотках в одном и том же одета, видимо сейчас упало финансирование русского мира, трудные времена...", "Опять упоролась!".

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.



