Скандальна співачка Юлія Чичеріна, яка неодноразово їздить на Донбас і отримує ордени від терористів, здійснила зухвалий вчинок в Україні

Як повідомляє Politeka.net, російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує бойовиків "ЛДНР", сьогодні у своєму Facebook оприлюднила фото з аеропорту і відзначила, що знаходиться в київському аеропорту Бориспіль.

"Доброго ранку, Бориспіль", – так співачка підписала фото, на якому зображений у тому числі журналіст російського телеканалу LIFE Семен Пегов. Також у коментарях під постом російська співачка зазначила, що "Київ –мати міст руських, ми не залишимо міста свої".

Користувачі мережі не змогли пройти повз, щоб не залишити коментарі під постом скандальної Чичеріної. Багато з них відзначили, що Чичеріна нахабно бреше, адже її б не пустили в Україну так, як вона знаходиться в списках "Миротворця". Інші висміяли Чичеріну за неадекватність.



"Максимум в транзитній зоні, в Україну не пустять", "П*здуняра... Але шкода звичайно, національний корпус міг би її перевиховати", "Ось і закінчився тур з Бухалово дісталася Лохово. Обіцяли підготувати найбільший корівник для виступу🤫".

Варто зазначити, що у Службі безпеки України повідомили, що Чичеріній давно заборонили в'їзд в Україну, а Держприкордонслужба назвала її пост "провокацією".

"Не можу сказати, чому вони запостили саме аеропорт "Бориспіль". Не виключено, що це якась провокація з боку або цієї особи, або тих сил, які підтримують її. Дана особа кордон України не перетинала. А якщо б перетинала, то вона перебуває на контролі, і її не пустили, адже у неї є заборона на в'їзд на 3 роки", – прокоментував інцидент прес-секретар ДПС Андрій Демченко.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.