После прихода «русского мира» некогда многолюдный и успешный Донецк превратился в город-призрак

Очередное тому подтверждение – видео, опубликованное на YouТube-канале блогера Васи Барабана, передает Politeka.

На кадрах, снятых из окна автомобиля, открывается удручающая картина. Начало марта, ясная и солнечная погода, однако, несмотря на это, улицы некогда города-миллионника практически полностью пусты. За все время съемок автор зафиксировал лишь несколько прохожих.

А ведь еще шесть лет назад этот проспект буквально был наводнен людьми.

Та же ситуация и в целом по городу. Если раньше Донецк активно застраивался, росло количество торговых и развлекательных центров, ресторанов и отелей, а мировые звезды приезжали с выступлениями (вспомните Бейонсе на само известном стадионе города), то максимум, чем сейчас могут довольствоваться жители города, – это звезды второго эшелона из России и местная самодеятельность. Уважающие себя исполнители не рискуют выступать на оккупированных территориях, справедливо остерегаясь проблем с карьерой в дальнейшем.

Было:

Стало:

О плачевном состоянии некогда любимых мест донеччан пишут в в Twittere. Вот, например, как изменилась «Донбасс-Арена».

🇺🇦Донбасс ."Арена".До👇 и после 👇👇Войны!🙄🤦🤦 pic.twitter.com/tFmyHbscaO — Нам не дано предугадать...🍀⚖️(проукраинский) (@netanneksii) February 22, 2020

А вот что осталось от аэропорта.

Ранее мы рассказывали о том, что среди жителей ОРДЛО, которые активно звали Путина и россиян, все чаще звучат слова о том, что они хотят скорейшего окончания войны и мечтают пожить так, как было раньше при Украине.

Напомним, российский певец похвастался, как попал в Киев после Донецка.

Как сообщала Politeka, Путина вынудили захватить Донбасс, бывший КГБист раскрыл все карты.

Также Politeka рассказывала, что "русские отпускники" начали мстить неугодным жителям Донбасса.