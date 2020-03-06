После прихода «русского мира» некогда многолюдный и успешный Донецк превратился в город-призрак
Очередное тому подтверждение – видео, опубликованное на YouТube-канале блогера Васи Барабана, передает Politeka.
На кадрах, снятых из окна автомобиля, открывается удручающая картина. Начало марта, ясная и солнечная погода, однако, несмотря на это, улицы некогда города-миллионника практически полностью пусты. За все время съемок автор зафиксировал лишь несколько прохожих.
А ведь еще шесть лет назад этот проспект буквально был наводнен людьми.
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Та же ситуация и в целом по городу. Если раньше Донецк активно застраивался, росло количество торговых и развлекательных центров, ресторанов и отелей, а мировые звезды приезжали с выступлениями (вспомните Бейонсе на само известном стадионе города), то максимум, чем сейчас могут довольствоваться жители города, – это звезды второго эшелона из России и местная самодеятельность. Уважающие себя исполнители не рискуют выступать на оккупированных территориях, справедливо остерегаясь проблем с карьерой в дальнейшем.
Было:
Стало:
О плачевном состоянии некогда любимых мест донеччан пишут в в Twittere. Вот, например, как изменилась «Донбасс-Арена».
А вот что осталось от аэропорта.
Ранее мы рассказывали о том, что среди жителей ОРДЛО, которые активно звали Путина и россиян, все чаще звучат слова о том, что они хотят скорейшего окончания войны и мечтают пожить так, как было раньше при Украине.
Напомним, российский певец похвастался, как попал в Киев после Донецка.
Как сообщала Politeka, Путина вынудили захватить Донбасс, бывший КГБист раскрыл все карты.
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