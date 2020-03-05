Кроме того, он озвучил фейковую страшилку о том, что Киев своим отказом от подобного сценария якобы подтолкнул страну к гражданской войне и массовым расправам над инакомыслящими.

"Теперь Донбасс. Что вы могли делать, если бы хотели его заграбастать? Вы должны были дать ему все права, какие угодно - конфедеративные, любые. "Да мы вас деньгами засыплем, да кто москали, да смотрите, братья, да идите к нам!" Вы что сделали? Вы его озлобили предельно! Вы его так же насилуете, как церковь!" - возмущенно выкрикнул путинский пропагандист.

Кургинян также выдвинул неадекватное предположение о том, что Украина якобы притесняет русскоязычное население и насаждает антирусские настроения в обществе. Этим она якобы провоцирует разжигание глобальной "гражданской" войны, которая на самом деле является актом агрессии Российской Федерации.

"Русский язык! До фига было людей, говоривших на русском языке, которые вполне могли войти в ваш контекст, говорить: "Да наша держава, отдайте Крым!". Возникает вопрос: что делают люди? Эти люди радикализируют часть общества, собирают ее в радикально антирусское ядро. А то, что другие, наоборот, становятся промоскальскими, как вы это говорите, им плевать. К чему они ведут? К гражданской войне и репрессиям!" - заявил Кургинян.