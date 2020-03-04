Президента РФ Владимира Путина вынудили начать войну на Донбассе

Об этом "Обозревателю" рассказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов.

Он утверждает, что истинным виновником боевых действий на Донбассе является российский олигарх Константин Малофеев.

"Если аннексия Крыма – это путинская идея, то Донбасс – это уже другое. В этом смысле его поставил перед фактом российский олигарх Константин Малофеев, а за ним стоит более весомая в политическом смысле фигура, бывший полковник спецслужб", - уверяет он.

Кроме того, Попов уверен, что все началось еще в 90-х годах.

"Еще в начале 90-х годов они создавали патриотически-патриархальные организации и интегрировались в церковные организации в Украине. Тот же Малофеев привозил туда церковные реликвии и скифское золото. А потом глава его службы безопасности Гиркин-Стрелков устремился на Донбасс", – заключил он.

Ранее мы сообщали, что певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом, который давно нацелился на то, чтобы "раздолбить" Грузию и захватить больше территорий.

Также он добавил, что жители Грузии давно "ждут чего-то плохого". Это все вылилось в протесты, а Кремль раздражает, что они хотят в НАТО и стремятся к Западу.

По его словам, тема России является вечной. В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу и похищают людей. Жители находятся в оцеплении и не могут посетить церковь или могилу на другой территории.