Гастроли в Крыму и ОРДЛО обернулись крупными неприятностями для бывшего солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка

Пограничники не пустили в Украину 4 марта двух российских граждан, которые прилетели с гастролями, развернув их обратно в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» и запретив въезд в страну на три года, передает «КП в Украине».

Позже выяснилось, что один из артистов – экс-участник «Лесоповала». Он прилетел рейсом «Киев-Рига». Во время прохождения пограничного контроля по нему сработала база данных правоохранительных органов. Куприк рассказал силовикам, что он выступал с сольным концертом в Донецке, а попал туда в обход украинской границы – через пункт пропуска «ДНР». Тем же путем он вернулся в Россию.

Артист в комментарии «Комсомолке» рассказал, что из Киева планировал поехать в Винницу к другу, который должен был отмечать день рождения. Он честно ответил, что выступал в Донецке и Луганске.

«Я туда поехал через российскую границу, а это, оказывается, для вас считается незаконным. Я не знал, что из-за концертов там мне могут запретить въезд в Украину. Но зато теперь я знаю, что у ваших пограничников нет никакой базы. Я мог бы сказать, что не посещал Донецк и Луганск, и тогда меня бы пустили. Я вам больше скажу, я еще и Крым посещал, но на границе сказал, что не был там, так как знаю, что для Украины это, как красная тряпка для быка», – заявил он.

В 2003 году артист получил звание заслуженного артиста Украины.

Концерты в Донецке он давал 27 и 29 февраля, а в Луганске выступил 1 марта. 5 марта у него в гастрольном графике значилось закрытое выступление в Виннице.

Второй россиянин прилетел в Киев из Братиславы. Он флейтист, который направлялся в Украину на прослушивание для участия в фестивале классической музыки. Причиной того, что его развернули обратно, стало посещение Крыма.

Ранее мы писали, что в сети разгорелся скандал из-за того, что певец Dr. Alban сообщил, что въехать в Украину после посещения Крыма ему помог Владимир Зеленский.

Украинцы по-разному восприняли новость. В частности, некоторые возмущались, сравнивая зарубежного артиста с такими российскими звездами, как Иван Охлобыстин, Лолита и другими. Известно, что последним также запрещен въезд в Украину, поэтому люди предполагают, что их ждет та же участь, что и Доктора Албана.

Напомним, скандальный украинец Полунин отметился бредовым заявлением.

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