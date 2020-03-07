Украинских женщин приглашают на должности командиров взводов и воспитателей в военных академиях

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Минобороны.

По информации Русака, в прошлом году на учебу в Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве приняли 20 девушек, в этом году на обучение также будет осуществляться набор в Военно-морской лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

"Пользуясь случаем, приглашаю женщин - как военнослужащих, так и гражданских работниц на должности командиров взводов-воспитателей как в Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве, так и Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного, основанный в Одессе", - говорится в обращении Русака.

Отметим, на сегодня в украинской армии служат почти 30 000 женщин (из них 900 в старшем офицерском составе), тогда как еще 12 лет назад их было порядка 2 000 (за это время количество женщин-военнослужащих выросло аж на 1400%).

9 тысяч 136 женщин в настоящее время имеют статус участника боевых действий. Ранее мы сообщали, как медик Оксана Юселевич рассказала, почему променяла белый халат на военную форму - и пошла служить на фронт на восток Украины.

По словам Оксаны, она обратилась в военкомат, так как поняла, что ее навыки на войне ценнее, чем в больнице в мирной Черкасской области.

Спустя некоторое время ее отправили на прохождение военной службы по контракту в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2016 год женщина служит в первом механизированном батальоне, который выполняет задачи на линии соприкосновения.

После окончания первого контракта Оксана вернулась домой, но не смогла долго сидеть, наблюдая кошмар, что творился на востоке, по телевизору.

"Находясь дома, слышу по телевидению, что на направлении где стоят мои ребята обстрелы, и есть раненые. Я задаю себе вопрос: Почему я не там? Я там нужна!", - рассказала военнослужащая, которая затем снова пошла воевать.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

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