Озверевшие боевики бросились в атаку, у ВСУ большие потери: все детали

8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные понесли серьезные потери. Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Террористы накрыли огнем из противотанкового ракетного комплекса грузовик ВСУ, который ехал к одной из позиций украинских защитников. После попадания ракеты один военнослужащий погиб. В результате обстрела трое бойцов получили ранения.

Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения.

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Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Курс валют заставит украинцев понервничать, гривна сдает позиции: к чему готовиться

Курс валют в Украине готовит неожиданный скачок, психологический барьер будет практически "перескочен". Об этом заявил экономический аналитик Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн», - отметил он.

курс доллара

Также эксперт рассказал, что на прошлой неделе курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах рынка:  0,7% до 1,3%.

Уточним, что официальный курс валют от регулятора выглядит следующим образом: вначале рабочей недели за доллар придется отдать 24,9215 грн. А за евро – 28,2336 гривен.

Страшная трагедия случилась с командой юных спортсменов, много погибших

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло с автобусом, в котором ехали подростки-спортсмены. По неофициальной информации, погибли семь человек, включая водителя.

Инцидент произошел 8 марта в Мексике. Около 2:20 часов ночи по местному времени, на шоссе в штате Сонора. В автобусе находились юные боксеры в возрасте от 13 до 17 лет, которые ехали с соревнований.

Сообщается, что погибли пятеро боксеров и тренер Джонатан Орос. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление, съехал с дороги, и машина перевернулась.

Напомним, что автобус с людьми попал в ДТП: «отпали колеса», фото.

Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами попал в ДТП в центре столицы: видео инцидента.

Также Politeka писала, что знаменитый певец потерял родителей и всю семью сразу после дня рождения: «Это нечестно...».