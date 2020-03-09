Курс валют в Украине готовит неожиданный скачок, психологический барьер будет практически "перескочен"

Об этом заявил экономический аналитик Вадим Иосуб, передает «РБК-Украина».

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн», - отметил он.

Также эксперт рассказал, что на прошлой неделе курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах рынка: 0,7% до 1,3%.

Уточним, что официальный курс валют от регулятора выглядит следующим образом: вначале рабочей недели за доллар придется отдать 24,9215 грн. А за евро – 28,2336 гривен.

Как сообщалось ранее, новости о коронавирусе в Украине и смена Кабмина повлияли на курс валют. В частности, украинская гривна немного просела. Хотя колебания в 5-10% считается абсолютно нормальным процессом при таких изменениях в стране.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он отметил, что никогда не видел европейцев, которые бегут в банки, начиная покупать евро только из-за того, что ожидают послабления евро к доллару. Но с Украиной все по другому, вель у нас "специфическая страна":

"Украина специфическая страна из-за того, что еще с Советского Союза, любой сдвиг, который происходит с валютой, воспринимается как индикатор эффективной или неэффективной экономической политики. Но в любом случае 5-10% это нормальное колебание", – отметил Устенко.

Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".

Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".