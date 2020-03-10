Польша одной из первых европейских стран приняла решение о введении санитарного контроля в связи с распространением коронавируса COVID‑19

В частности, такие меры предприняты на востоке страны - на границе с Украиной. Санитарный контроль начинает действовать со вторника, 10 марта. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер, передает "Польское радио".

"Прежде всего Россия, Украина, Беларусь и Литва. Там, где мы находимся в Шенгене, то есть в Литве, там будет контроль, как на западной границе", – сказал он.

По словам чиновника, отныне на границе со странами, которые не принадлежат к Шенгенской зоне, обязательными будут карточки расположения и измерения температуры. Причем процедуры должны охватывать "всех, кто пересекает границу, включая легковые автомобили".

"Сегодня такие действия также начинаются на паромах, которые добираются до польских портов – Гдыня, Гданьска, Свиноуйсьце", – добавил Шефернакер.

9 марта подобные меры стартовали на границе Польши с Германией и Чехией.

Ранее мы сообщали, Кабмин Украины также принял несколько решений по поводу ужесточения проверки въезжающих из-за границы. Так, пограничники будут осуществлять осмотр всех лиц, которые прибывают из зарубежных стран, а также из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Кроме того, до 11 марта чиновники должны проверить и определить объем средств, которые необходимы для пополнения государственного резерва. При этом Минздрав и Минфин должны до этого числа подать предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения.

Отметим, ученые из Сингапура огорошили открытием по поводу коронавируса, который, оказывается способен маскироваться под другие заболевания. Специалисты выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом – они воссоздают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Известно о двух случаях, когда пациенты оказались в больнице с симптомами денге – у них была высокая температура и сыпь. При этом они не жаловались ни на насморк, ни на боль в горле (типичная клиническая картина коронавируса).

Когда пациентов проверили на коронавирус, анализы подтвердили его наличие. Позже специалисты рассказали, что лабораторные исследования "могут показывать ложноположительные результаты на денге".

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."