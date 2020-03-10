Украинцам впервые могут ограничить права на использование воды

Стало известно, что государственное агентство водных ресурсов Украины рассматривает вариант ограничения воды для населения. Все из-за аномальной зимы и осени, что прошли. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украина впервые за 120 лет оказалась в подобной ситуации. У агентства есть все основания для того, чтобы вводить ограничения.

В Украине существует специальный водный кодекс, в которой есть статья, которая позволяет ограничить людям воду. В ней речь идет о том, что если в стране будет маловодье, то права населения на использование водных ресурсов будут ограничены или изменены правила использования воды.

В ведомстве уточняют, что даже если такие меры будут приняты, то будут учитывать нужды украинцев по использованию воды.

По информации украинского гидрометцентра, на реках в стране очень низкая водность. Поэтому не стоит весной ждать половодья.

Ранее мы сообщали, что подача воды в Крым, предложенная новым премьером Денисом Шмыгалем, сильно поможет российским войскам.

Об этом рассказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич. По его мнению, на Россию и дальше нужно давить, блокируя поставку воды.

Антон Кориневич утверждает, что ресурсов для обычных жителей Крыма предостаточно. А вот военные ощущают острый дефицит. При этом у Кремля нет права требовать от Украины поблажек.

"Воды не хватает для российских военных. Москва не может обвинять Киев в "ущемлении" крымчан. В соответствии с Женевской конвенцией по защите населения во время войны, обязанность обеспечивать захваченную территорию всецело возлагается на государство-оккупанта. Как только аннексия полуострова прекратится, вода без проблем пойдет в Крым", – заявил постпред.

Напомним, экологическая катастрофа в Украине, появилось экстренное предупреждение

А еще Politeka писала, что нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах, подробности скандала

Также Politeka сообщала, что актер Гуськов разразился оскорблениями в адрес украинцев из-за Крыма



