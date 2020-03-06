Новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль оправдался после резонансного заявления о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым

Свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, он уточнил на странице в Facebook.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - сказано в сообщении.

По словам главы правительства, "этот тезис потерялся в шуме студии".

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в эфире одного из украинских телеканалов, Шмыгаль заявил, что водоснабжение аннексированного полуострова надо возобновить, поскольку там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Он добавил, что блокировка подачи воды в Крым может обернуться гуманитарной катастрофой.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", - сказал Шмыгаль.

Эти слова нового премьера Украины вызвали неоднозначную реакцию. Многих такая позиция возмутила.

Напомним, Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "зарплата больше 2 млн".

Как сообщала Politeka, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло: "Украине не нужен...".

Также Politeka писала, что новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».