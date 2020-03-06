Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался в центре громкого скандала, как только вступил в должность

Волну возмущения вызвали его слова о необходимости подачи воды в аннексированный Крым, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов.

Слова новоизбранного премьера сочли за намерение прямой помощью России, переход президентской политсилы на идеологию «русского мира» и даже ранним подарком Путину ко дню рождения.

Среди тех, кто резко отреагировал на такое заявление известные журналисты: Роман Цимбалюк, Павел Казарин.

Политолог Сергей Таран после слов премьера заявил, что «Слуга народа» переходит на идеологию «русского мира».

В свою очередь волонтер Семен Кабакаев счел слова премьера тестом «на вшивость» для украинцев — мол, проглотят или нет.

"Это просто нонсенс, это надо не иметь мозгов в голове, или это спланированная провокация... Я думаю мне не надо вам объяснять, что по международному праву, ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант. Полностью за все, за воду, за социальное обеспечение, за пенсии и еще долго можно перечислять.

У меня два варианта: либо Шмыгаль начал курс, который запланировали на восстановление мира с РФ, или это опять снятие реакции общества, посмотреть, проглотят или нет. Плохо начал, плохо кончит", - отметил он.

Отметим, вскоре Шмыгаль поспешил оправдаться и заявил, что один из его «потерялся в шуме студии», а позиция правительства неизменна: восстановление воды возможно только после возвращения Крыма в состав Украины.

Прокомментировал изменения в правительстве и директор программы Международная и внутренняя политика аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко

«Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки. Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia», - заявил он.

Напомним, Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "зарплата больше 2 млн".

Как сообщала Politeka, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло: "Украине не нужен...".

Также Politeka писала, что новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».