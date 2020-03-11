Украинские военные ответили на обстрел оккупационных войск возле Песков

В результате ответного огня Объединенных сил нескольких боевиков ликвидирован, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинские бойцы применили современные оптико-электронные приборы, которые недавно поступили на вооружение.

"Наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций... Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В результате был уничтожен расчет противотанкового утреннего комплекса (ПТРК), который побил автомобиль с украинскими воинами. Также были нанесены удары по позициям противника, с которых велся огонь. В результате боевики прекратили обстрелы.

"Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен", - заявили в штабе.

Напомним, трагичными потерями закончился для Украины вторник, 10 марта. Как сообщили в штабе ООС, в результате удара оккупантов по военному грузовику ВСУ вблизи населенного пункта Пески под Донецком погибли два украинских бойца. Один из военнослужащих погиб на месте, а второй скончался позднее от полученных ранений.

Кроме того, семеро бойцов получили ранения средней степени тяжести, еще одного госпитализировали с боевой травмой.

Подробностями боя поделился в своем Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко.

«Сегодня в Песках мощный бой. Русское оружие обстреливало наших людей. Бой начался в 09:30, в 09:44 был подбит грузовик ГАЗ-66. Десять наших бойцов получили тяжелые ранения. Погибших – двое», - написал он.

Напомним, боевики устроили провокации у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщала Politeka, бой под Донецком, сделано срочное сообщение о потерях ВСУ.

Также Politeka писала, что Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ.