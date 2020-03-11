Вспышка китайского коронавируса COVID-19 стала причиной отмены сотен рейсов по всему миру. Пассажиры вынуждены отменять поездки и отпуска. Авиакомпании советуют своим клиентам проверять информацию за несколько дней до вылета.
Украинская компания МАУ отменила рейсы в 16 стран, среди них: Италия, Швейцария, Азербайджан, Греция, Израиль, Испания, Германия, Великобритания, Литва, Турция, Польша, Венгрия, Дания, Австрия, Чехия, и Финляндия. Также компания отменила часть внутренних рейсов в Украине, об этом сообщает издание Glavred со ссылкой на страницу Fly UIA в Facebook.
Пассажирам, чьи рейсы пришлось отменить, обещают решить проблему - вернуть потраченные средства или же изменить дату вылета без дополнительных доплат.
Еще один украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines пока, что решает вопрос об отмене некоторых рейсов.
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Лоукостер Wizz Air принял решение приостановить рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта.
Авиакомпании easyJet и Ryanair отменили рейсы в Италию. Кроме того, Ryanair с 10 марта по 8 апреля приостановил рейсы по Италии из международных аэропортов на севере страны.
Об отмене всех перелетов в Италию заявил также авиаперевозчик British Airways. Air France присоединилась к компаниям которые аннулируют рейсы в Италию и отменила половину рейсов до конца марта, а также прекратила перелеты в Гонконг и Тайбэй до 29 марта.
Вместе с тем украинцев волнует вопрос возврата средств. Обеспокоенные пассажиры просят объяснить ситуацию и предоставить более детальную информацию.
Тем временем Кабмин обеспокоен возвращением украинских трудовых мигрантов, их перемещение может вызвать эпидемию коронавируса по всей территории Украины. Из-за активного распространение болезни, украинцы все активнее возвращаются на родину. Пока, что правительство рассматривает вариант отменить массовые мероприятия и усилить контроль на границах.
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