Вспышка китайского коронавируса COVID-19 стала причиной отмены сотен рейсов по всему миру. Пассажиры вынуждены отменять поездки и отпуска. Авиакомпании советуют своим клиентам проверять информацию за несколько дней до вылета.

Украинская компания МАУ отменила рейсы в 16 стран, среди них: Италия, Швейцария, Азербайджан, Греция, Израиль, Испания, Германия, Великобритания, Литва, Турция, Польша, Венгрия, Дания, Австрия, Чехия, и Финляндия. Также компания отменила часть внутренних рейсов в Украине, об этом сообщает издание Glavred со ссылкой на страницу Fly UIA в Facebook.

Пассажирам, чьи рейсы пришлось отменить, обещают решить проблему - вернуть потраченные средства или же изменить дату вылета без дополнительных доплат.

Еще один украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines пока, что решает вопрос об отмене некоторых рейсов.

Лоукостер Wizz Air принял решение приостановить рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта.

Авиакомпании easyJet и Ryanair отменили рейсы в Италию. Кроме того, Ryanair с 10 марта по 8 апреля приостановил рейсы по Италии из международных аэропортов на севере страны.

Об отмене всех перелетов в Италию заявил также авиаперевозчик British Airways. Air France присоединилась к компаниям которые аннулируют рейсы в Италию и отменила половину рейсов до конца марта, а также прекратила перелеты в Гонконг и Тайбэй до 29 марта.

Вместе с тем украинцев волнует вопрос возврата средств. Обеспокоенные пассажиры просят объяснить ситуацию и предоставить более детальную информацию.

Тем временем Кабмин обеспокоен возвращением украинских трудовых мигрантов, их перемещение может вызвать эпидемию коронавируса по всей территории Украины. Из-за активного распространение болезни, украинцы все активнее возвращаются на родину. Пока, что правительство рассматривает вариант отменить массовые мероприятия и усилить контроль на границах.

Напомним, в Киеве закрывают школы, садики и не только, срочное заявление

Также Politeka сообщала, через сколько дней коронавирус дает о себе знать.

Кроме того Politeka писала, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.