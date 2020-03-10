Протягом перших 2,2 днів інфекція дає про себе знати лише у 2,5% хворих

Вчені з США змогли визначити, на який день після зараження проявляється коронавірус

Дослідження було опубліковане в науковому медичному журналі Annals of Internal Medicine.

За результатами проведених досліджень, в середньому інкубаційний період триває 5,1 дня. Приблизно половина інфікованих до цього часу відчувають на собі перші симптоми коронавірус.

Також у дослідженні вчені пояснюють, що лише у 2,5% хворих вірус з'явився на 2,2 дня, в 97,5% інфекція проявляється до 11,5 дня.

«Поточна рекомендація для активного моніторингу або карантину протягом 14 днів є розумною», - йдеться в дослідженні.

В цей же час Україна вживає термінових заходів, щоб перепинити розповсюдження небезпечної інфекції Covid-19.

Працівники медичних установ або представники Державної прикордонної служби будуть перевіряти температуру всім, хто прибуває на територію України. Огляди проводяться обов'язково на постах в'їзду-виїзду в Луганську, Донецьку області, а також Автономної Республіки Крим.

В даний момент МОЗ також має вирішити питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань. Також надійшло доручення забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних та автомобілів швидкої допомоги.

Також Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів України отримали завдання знайти додаткові кошти для купівлі діагностичних матеріалів, тест-систем для визначення вірусу і різних засобів захисту.

Крім того, стало відомо, що коронавірус COVID-19 дістався і до окупованого російськими військами Донбасу.

Тривожну інформацію повідомили портали, підконтрольні окупаційної влади.

Повідомляється, що жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували в інфекційне відділення Донецька.

Відомо, що вона прибула 6 березня в російський аеропорт Шереметьєво з Китаю. При первинному огляді симптоми хвороби у неї були відсутні. Тест на коронавірус був негативний.

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