Кабмін стурбований пересуваннями українських заробітчан у зв'язку з ризиком епідемії коронавірусу

Як стало відомо, у вівторок, 10 березня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювалося протидія поширенню коронавіруса в Україні.

Телеграм-канал «ЗеРада» з посиланням на власне джерело розповів, що в даний момент уряд всерйоз перейнявся ризиками, пов'язаними з поширенням захворювання.

Зокрема, розглядається можливість в найближчі дні скасувати масові заходи і ввести додаткові заходи контролю на кордонах. Крім того, серйозну загрозу становлять заробітчани, які на тлі поширення хвороби в Європі все активніше повертаються в Україну.

«Заборонити їм в'їзд не можна - вони громадяни країни. Їх багато і вони потенційно заражені. Ситуація дуже непроста», - йдеться в публікації.

Раніше ми повідомляли, що чоловіка, який повернувся з країни, де зафіксовано випадок COVID-19, госпіталізували у вівторок, 10 березня, в Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання.

Таким чином, з підозрою на коронавірус, у лікарні нині перебуває 3 людини.

Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними.

Також стало відомо про самопочуття першого інфікованого коронавірусом COVID-19 у Чернівцях. Станом на ранок 10 березня, у хворого була нормальна температура, але в той же час слабкість. Лікування триває.

Нагадаємо, американські вчені з'ясували, на який день після зараження, коронавірус дає про себе знати.

За результатами проведених досліджень, у середньому інкубаційний період триває 5,1 дня. Приблизно половина інфікованих до цього часу відчувають на собі перші симптоми коронавіруса.

Нагадаємо, коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає.

Як повідомляла Politeka, медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

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