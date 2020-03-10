Чоловіка, який повернувся з країни, де зафіксовано випадок COVID-19, госпіталізували у вівторок, 10 березня, у Чернівцях
Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання,передає Politeka.net з посиланням на сайт Чернівецької облдержадміністрації.
Таким чином, з підозрою на коронавірус, у лікарні нині перебуває 3 людини.
Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними.
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Також стало відомо про самопочуття першого інфікованого коронавірусом COVID-19 у Чернівцях. Станом на ранок 10 березня, у хворого була нормальна температура, але в той же час слабкість. Лікування триває.
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МОЗ, в свою чергу, доручили вирішити питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань. Також надійшло доручення забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних та автомобілів швидкої допомоги.
До 11 березня чиновники повинні перевірити і визначити обсяг коштів, які необхідні для поповнення державного резерву. При цьому МОЗ та Мінфін повинні до цього числа подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами виробів медичного призначення.
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