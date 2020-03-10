Чоловіка, який повернувся з країни, де зафіксовано випадок COVID-19, госпіталізували у вівторок, 10 березня, у Чернівцях

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання,передає Politeka.net з посиланням на сайт Чернівецької облдержадміністрації.

Таким чином, з підозрою на коронавірус, у лікарні нині перебуває 3 людини.

Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними.

Також стало відомо про самопочуття першого інфікованого коронавірусом COVID-19 у Чернівцях. Станом на ранок 10 березня, у хворого була нормальна температура, але в той же час слабкість. Лікування триває.

Нагадаємо, американські вчені з'ясували, на який день після зараження, коронавірус дає про себе знати.