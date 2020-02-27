Україна своїми спробами за будь-яку ціну налагодити відносини з РФ і закінчити війну на Донбасі, ставить під удар країну, адже Кремль буде ставити свої умови

Таку думку озвучив український продюсер Юрій Кондратюк у виданні Обозреватель, він додав, що після цього моторизована бригада з Криму під російськими прапорами пройде до Маріуполя і українська гідність буде розтоптана.

"З агресором – або опір, або – мир на умовах Росії. Це якщо Україна буде прагнути до миру будь-якою ціною. Так, складно підігрівати міжнародний тиск на РФ, тому що продажні західні політики чинять опір, але їх треба дотискати. Інакше наша гідність дуже швидко буде розтоптана моторизованою бригадою, яка прийде в Маріуполь з Криму під російськими прапорами", – впевнений він.

На його думку всі відносини з Російською Федерацією необхідно було закінчувати ще в 2014 році, коли почалася анексія Кримського півострова. Він погоджується, що повертати полонених українців необхідно, це потрібно робити при будь-яких відносинах з агресором. Але ні в якому разі не можна йти на потепління з країною, яка напала на нашу державу.

"За останні місяці пропали наші заяви про війну, про Крим, жуємо там через слово. Це неправильно, тому що Європа забуде. А якщо хтось думає, що якщо ми перестанемо говорити про війну, то будемо покращувати інвестиційний клімат – це дуже наївно", - резюмував Кондратюк.

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