Новый штамм коронавируса Covid-19 получил новый статус от Всемирной организации здравоохранения, в связи с чем страны призывают активно бороться с ним

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на организацию в Twitter.

«Согласно нашему выводу, Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - говорится в сообщении.

При этом в ВОЗ уточнили, что статус пандемии не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.

«Мы никогда раньше не видели пандемии, вызванной #коронавирусом. И мы никогда прежде не видели пандемии, которую можно было бы контролировать одновременно. ВОЗ работает в режиме полного реагирования с тех пор, как мы были уведомлены о первых случаях заболевания», - говорится в сообщении.

Как известно, по состоянию на 11 марта, коронавирусом Covid-19 заразились 118 тысяч 23 человека. На Китай приходится чуть более 80 тысяч зараженных. Количество летальных исходов – 4,3 тысячи.

До этого мы писали, что коронавирус атакует Землю – по всему миру регулярно фиксируют зараженных COVID-19, особенно стала страдать Европа, в частности в Италии опасная для здоровья и жизни человека инфекция поразила уже свыше 10 тысяч граждан страны и не только, а летальным исход оказался для 631 человека. В Украине объявляют карантин из-за коронавируса, паника нарастает, а недавний откровенный рассказ местного медика и вовсе поразил полмира.

Об этом пишет Даниэла Маккини, хирург «Humanitas Gavazzeni e Castelli», что в Бергамо. Специалист заявил, что ситуация очень сложная, По его словам, пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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