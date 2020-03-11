Відомий продюсер Ігор Кондратюк виступив з критикою у бік українських артистів, які їдуть на гастролі в РФ

Зокрема, він заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, так як виступати перед агресором – це низкокультурно і малоінтелектуально.

Також він додав, що особисто для нього Росія померла, і з березня 2014 року зовсім не контактує з росіянами. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Не треба закривати очі на те, що наші артисти запитують: а чому одним можна гастролювати, а іншим – ні? На мій погляд, нікому не можна. Я з березня 2014 взагалі не контактую з росіянами, хоча сам – виходець з телевізійної школи в Москві. Росія для мене померла. Виступати перед агресором – це низкокультурно і малоінтелектуально", – резюмував Кондратюк.