Відомий продюсер Ігор Кондратюк виступив з критикою у бік українських артистів, які їдуть на гастролі в РФ
Зокрема, він заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, так як виступати перед агресором – це низкокультурно і малоінтелектуально.
Також він додав, що особисто для нього Росія померла, і з березня 2014 року зовсім не контактує з росіянами. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.
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"Не треба закривати очі на те, що наші артисти запитують: а чому одним можна гастролювати, а іншим – ні? На мій погляд, нікому не можна. Я з березня 2014 взагалі не контактую з росіянами, хоча сам – виходець з телевізійної школи в Москві. Росія для мене померла. Виступати перед агресором – це низкокультурно і малоінтелектуально", – резюмував Кондратюк.
Гастролі українських виконавців з Росії продюсер порівняв з ситуацією, коли бандити пограбували чийсь будинок, а після цього потерпілі заспівають їм пісню "на прощання", щоб розчулити і розважити.
"До вас в будинок увірвалися бандити забрали ваші речі, спалили хлів, і ваша дочка вибігає на ганок і кричить їм услід: "А хочете, я вам пісню заспіваю? У мене гарний голос!". Уявили? Ось такі українські "дочки" та їх братики зараз гастролюють в РФ", – пояснив Кондратюк.
Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.
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Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.