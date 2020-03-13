Забужко считает, что российское общество как раз больше всего, до истерики, до тряски боится прошлого, это "общество глубоко аисторическое". Из-за этого с каждым годом все моложе и моложе "ветераны" войны, которая закончилась более 70 лет назад, и куча других фантазмов, связанных с "культом ВОВ", которые могут быть истолкованы только в терминах психического расстройства.

"Это и есть общество психического расстройства - парализованное глубоко вытесненным страхом перед всеми совершенными им преступлениями против человечности, и до сих пор остается несудимым", - подчеркивает Забужко.

Также она отмечает, что это классический, описанный еще в учебнике за 1 курс самозащитный механизм.

"Вытесненное прошлое заменяется вымышленным, "постановочным" - так убийца косит "под дурку", чтобы избежать виселицы, и в конце концов действительно сходит с ума, и продолжает убивать уже с веселым ржанием: "а я психический!" – подытожила Забужко.

Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.