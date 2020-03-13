Украинская писательница Оксана Забужко назвала россиян психически больными и объяснила, почему так считает
Как сообщает Politeka.net, об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее мнению, российское общество не живет своей историей или же прошлым, как об этом часто говорят, когда "оправдывают" агрессию РФ, потому что россияне – психически больные. Она отметила, что такая "мантра" - это "просто хуцпа, еще и токсична".
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Забужко считает, что российское общество как раз больше всего, до истерики, до тряски боится прошлого, это "общество глубоко аисторическое". Из-за этого с каждым годом все моложе и моложе "ветераны" войны, которая закончилась более 70 лет назад, и куча других фантазмов, связанных с "культом ВОВ", которые могут быть истолкованы только в терминах психического расстройства.
"Это и есть общество психического расстройства - парализованное глубоко вытесненным страхом перед всеми совершенными им преступлениями против человечности, и до сих пор остается несудимым", - подчеркивает Забужко.
Также она отмечает, что это классический, описанный еще в учебнике за 1 курс самозащитный механизм.
"Вытесненное прошлое заменяется вымышленным, "постановочным" - так убийца косит "под дурку", чтобы избежать виселицы, и в конце концов действительно сходит с ума, и продолжает убивать уже с веселым ржанием: "а я психический!" – подытожила Забужко.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.