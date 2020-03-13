Известный украинский психолог Наталия Холоденко, которая возвращалась из США в Украину, рассказала, как эта страна переживает коронавирус

Ее видеорассказ появился в телеграмм-канале «Особенное с Соломией», передает Politeka.

По словам Натальи, в Штатах людям очень трезво сообщают об опасности, заблаговременно закрыли все учебные заведения, сотрудников крупных компаний, таких как Google, Apple и Facebook, перевели на дистанционную работу.

В супермаркетах бывают «напряженные моменты». Люди запасаются продуктами и вещами первой необходимости. Особым спросом пользуются туалетная бумага, вода, яйца.

Местные власти постоянно акцентируют внимание американцев на необходимости соблюдать гигиену, мыть руки. Многие носят на сумках дезинсекторы с гелем, которым покрывают руки раз в полчаса, чтобы обезопасить себя от заражения.

Несмотря на карантин, в штате, где находилась украинка, работали библиотеки, кафе и рестораны, и паники как таковой нет. О том, что ограничения все же подействовали на людей, свидетельствуют практически пустые стойки регистрации в аэропорту.

Наталия отметила, что ее рейс из США в Германию уже трижды переносили, а одна из компаний-авиаперевозчиков вообще отменила 30% полетов.

«Надо сидеть дома и сейчас ограничить все путешествия, потому что можно просто не вернуться домой нормально», – говорит Холоденко.

Соотечественникам, которые места себе не находят из-за страха перед коронавирусом, психолог дала несколько полезных советов:

«Всем предлагаю не нагружать свой мозг негативными новостями, постоянно об этом не думать, потому что этим стрессом мы тоже напрягаем свой иммунитет и снижаем его. Давайте сохранять хорошее настроение и мыть ручки!».

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой инфекции стала 71-летняя пенсионерка из Радомышля.

Напомним, названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

А еще Politeka сообщала, что россияне опозорились необычным способом защиты от коронавируса, в сети смеются: "Это финиш!".