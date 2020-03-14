Поздравить бойцов-добровольцев можно и через СМС

Только благодаря смелости и отважности патриотов-добровольцев орда оккупантов была остановлена, и не попала вглубь материковой Украины. В честь подвига волонтеров и был утвержден национальный праздник — День украинского добровольца, который встречается 14 марта.

В 2020 году украинцы уже традиционно встретят великий День украинского добровольца. По всей стране пройдут торжественные парады и концерты, в небо будут запущены салюты, а столы накроются разными вкусными блюдами. Каждому герою со всех сторон будут направлены десятки слезных поздравлений, искренние пожелания любви и счастья. Отправьте и вы поздравительное СМС со стихом или прозой на адрес знакомого бойца.

Источник: bitva.wiki

Красивые стихи для СМС поздравления с Днем украинского добровольца

14 марта 2014 года бойцы Самообороны Майдана собрались на общее вече на полигоне в Новых Петровцах, что возле Киева, где и объявили о начале подготовительных учений к вооруженному противостоянию с оккупационными силами противника за территориальную целостность нашего государства — Украины.

Сформированные на «скорую руку» батальоны добровольцев первыми приняли удар агрессора, не выпустив его за пределы Донбасса. В этих боях отдали свою жизнь и здоровье многие герои. Этот подвиг позволил армии Украины вооружиться и набрать людей, военкоматы были забиты добровольцами. Так был сокрушен план врага по демилитаризации и разоружению, а в скором и тотальной оккупации страны.

Источник: bizslovo.org

17 января 2017 года ВРУ приняла постановление, согласно которому появился праздник — День украинского добровольца. Таким образом, подвиг героев не будет забыт никогда. Поздравляйте бойцов искренне, благодарите их за храбрость, отправляйте им красивые стихи.

Оригинальный стих для СМС другу добровольцу.

Ты не просто мой друг, а доброволец-герой!

Сегодня твой праздник, ты реально крутой!

Горжусь, что ты есть, и я тебя знаю,

При виде герба я тебя вспоминаю.

Ведь такие как ты сохранили страну,

Ради нее я умру, и все горы сверну!

Будь счастлив храбрец, всегда улыбайся,

Почаще в гостях у меня оставайся.

Не стоит поздравлять одним и тем же стихом всех знакомых бойцов. Если не хватает красивых стишков, можно написать оригинальное СМС в прозе, подобрать открытку, позвонить и поздравить своими словами. В сообщении всегда стоит упоминать позывной добровольца или его имя, это персонализирует обращение, делает его уникальным.

Красивый стих для СМС родственнику добровольцу.

Нет чести больше, чем в семье герой!

Ты наша гордость, рискуя собой,

На фронте стоял, весь люд защищал,

В окопах измучен ты в ранах лежал.

Теперь наш родной, прими и от нас,

Поклон, уважение и славу сейчас.

Ты храбрый, будь счастлив теперь,

В широкую жизнь приоткрытая дверь.

Источник: glavnoe.ua

Поздравляйте добровольцев, даже если не знаете их. Отдавайте честь и уважение тем, кто отдавал за вас свое здоровье и жизнь. Если даже у вас есть номер знакомого бойца, отправьте ему СМС со стишком.

Поздравление незнакомому добровольцу.

Теплая весна, солнце слепит,

Но отдохнуть уже не «светит»…

Пришел враг кровь проливать,

Скорее братья, пора вставать!

Сдержали вы "чуму", не пропустили дальше,

Украинцы живут, как и раньше.

Лишь тихо себе признаются,

Что в бесконечном долгу остаются.

Труднее всего поздравлять сыновей-добровольцев матерям. Если не получается сделать это непосредственно, или позвонив, стоит хотя бы отправить приятное СМС сообщение с красивым добрым стихотворением. Нужно вкладывать в слова побольше позитива, меньше грустить, чтобы не расстраивать воина лишний раз.

СМС поздравление для сына.

Ты наша гордость, ты наш боец,

Уже из пеленок ты стал храбрец!

Береги же себя, мозгами работай,

Не ссорься с бойцами, с родной своей ротой.

Пусть Бог бережет вас любимых всегда,

И будет счастье у мам лишь тогда.

Пусть сила прибудет, всегда улыбайтесь,

Проблем избежать что есть сил постарайтесь.

Источник: zaxid.net

Если боец не любит стихи, можно отправить ему красивую прозу через СМС. Если есть возможность воспользоваться мессенджером Viber или Telegram, стоит также подобрать интересную открытку, фото, коллаж, аудио или видео файл с поздравлением.

Красивая проза для поздравления в СМС

Как правило, для СМС-поздравлений используются стихи, но в прозы имеется ряд своих преимуществ. Так, с ее помощью можно кратко изложить всю суть мысли, эмоции и чувства, что особенно ценится, если количество сообщений ограничено. В прозе легче высловить пожелания и советы, передать свою заботу. Особенно часто проза используется для поздравления боевых товарищей.

«Брат мой боевой, прошли нелегкий долгий путь с тобой. Поздравляю тебя с Днем добровольца! Желаю, чтобы война никогда не пришла к тебе в дом, и мир всегда царил. Пусть мысли твои будут позитивными, забудется вся боль, обиды, а на душе останутся лишь яркие воспоминания. Будь позитивным, и мир изменится к лучшему!»

Источник: portal.lviv.ua

Нередко мамы также прибегают к прозе для поздравления своих сыновей-героев, которые добровольно бросились защищать родную землю.

«Я вырастила настоящего воина-героя! Ты моя гордость, поздравляю тебя с твоим праздником — Днем украинского добровольца! Ты смел и стоек, но при этом, добр и нежен, желаю ж тебе, чтобы в сердце не было места негативу, в голове плохим мыслям, а в душе скорби и печали. Пусть ангелы небесные оберегают тебя во всех путях твоих, направляют не верную дорогу в темноте, спасут от зла и днем, и ночью».

Если не знаете, что подарить бойцу кроме красивых слов, можно купить памятную монету, номиналом в 10 гривен. Национальный банк очень постарался и создал действительно достойный экземпляр. Аверс украшен рельефной картой родной матушки Украины, надписью: «День украинского добровольца», а также легендарной фразой: «Кто если не мы».

На аверсе монета несет символику возрождения в войне — феникс на двух скрещенных мечах. Также сверху виднеется герб, год чеканки и само имя нашей родины — Украина. Эти символические 10 грн. можно вложить в специальную шкатулку, или поместить в поздравительную коробочку.

«Дружище, ты храбрец, который защитил всех нас от агрессии нелюдей-оккупантов. Смелее тебя нет на белом свете, ты славный сын казацкого рода, которому нет перевода! Поздравляю тебя с Днем добровольца, величайшим праздником в Украине. Желаю всегда сохранять оптимизм, и даже в плохие дни помнить, что ты герой, которому низко кланяется каждый патриот и житель славной страны».

Вот уже около шести лет Украина вспоминается во всех газетах мира. Наших воинов-защитников ценят и уважают далеко за пределами нашего государства, и это касается не только украинской диаспоры. Поздравляя добровольцев, стоит вспомнить и об этом.

Источник: glavnoe.ua

«Слова будут излишние, когда ты увидишь мои глаза, ибо в них отобразится настоящая легенда! Ты и твои побратимы стали настоящими воинами-патриотами, о которых говорит весь мир, составляются сказки и мифы! Вы — защитники, вы — чемпионы, вы — элита украинского общества. Дай Бог тебе и таким как ты человеческого счастья, крепкого титанического здоровья, поводов почаще улыбаться. Пусть все планы у тебя сбываются, а возможности позволяют удовлетворять все потребности».

Отправляйте красивые стихи, картинки, прозу и открытки своим героям даже, если есть возможность поздравить лично. Такой небольшой СМС-бонус станет еще одним поводом улыбнуться. Такое проявление внимания никогда не будет лишним.

Напомним, День украинского добровольца 14 марта: поздравления для героев в стихах.

Как сообщала Politeka, День добровольца 14 марта: яркие поздравления с праздником в прозе.

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