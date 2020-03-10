14 марта в Украине празднуют День добровольца. В 2014 году сотни украинских граждан бросили все свои дела и отправились на Донбасс, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Поздравим же наших героев с их праздником теплыми и душевными словами.

Как появился день украинского добровольца

Праздник появился недавно – в 2017 году. Именно тогда Верховная Рада выпустила постановление, согласно которому 14 марта стал официальным государственным Днем добровольца. Авторы документа подчеркнули, что именно в этот день в 2014 году первые добровольцы отправились на полигон в Новых Петровцах – готовиться к войне на Донбассе.

В апреле появился первый батальон, состоящий исключительно из добровольцев – “Днепр”. Его собрали из 570 человек. У большинства добровольцев не было высококачественного армейского обмундирования, они поехали на Донбасс кто с чем смог. После трех недель подготовки первые три сотни бойцов отправились в Харьковскую область, чтобы затем отбивать город Славянск под Донецком. Именно добровольцы сдержали первые атаки оккупантов. В 2018 году в Украине насчитывалось уже порядка 40 добробатов. Они формировались в каждом регионе.

Стоит отметить, что с самого начала вооруженного конфликта добровольцам помогали волонтеры. Они собирали деньги, обеспечивали бойцов всем самым необходимым: от одежды до военного оборудования. Поэтому 14 марта их тоже можно поздравлять в стихах, прозе или дарить открытки.

Интересный факт: в 2018 году в честь праздника появилась специальная монета достоинством 10 гривен. На реверсе есть рельефная карта Украины, вокруг нее надпись: «День украинского добровольца», а по центру – «Кто, если не мы». На аверсе содержится национальный герб и надпись «Украина», а в центре изображена птица Феникс над скрещенными мечами. Это мистическое существо символизирует возрождение. Не зря она появилась на монете в 10 грн, ведь именно добровольцы помогли “воскресить” украинскую армию и поднять ее боеспособность до небывалых высот.

Поздравления с днем украинского добровольца для воинов

Каждый боец, защищающий свою родную страну, наверняка скучает по своей семье и друзьям. В этот праздник добровольца особенно порадует фото из дома, приятные картинки, стихи или поздравления в прозе.

Воин, поздравляю тебя с этим замечательным праздником. Добровольцы – настоящие герои Украины. В сложное для Украины время вы бросили дома по зову сердца, сплотились и упрямо стали на пути оккупантов, защищая независимость своей Родины. Именно ты и твои побратимы остановили захватчиков и не дали ему воплотить в жизнь свои коварные планы. Сегодня вы продолжаете защищать нашу землю наравне с бойцами ВСУ. Сердечно благодарю за ежедневные подвиги на Донбассе, желаю неисчерпаемого мужества, воинской сноровки и надежного оружия.

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С Днем украинского добровольца! Благодарим за то, что вы защищаете украинскую землю от сепаратизма и ”русского мира”. Вы Герои Украины, приняли бой и выстояли. Искренне поздравляю с этим праздником. Пусть твое дух всегда остается стойким, а тело облетают вражеские пули. Желаю, чтобы как можно скорее наступил мир!

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Украинские добровольцы - это настоящие рыцари силы, духа, добра и преданности, мужчины и женщины с крепкой волей, которые тратят свое свободное время, талант, энергию и лучшие годы на защиту Родины, не думая о вознаграждении за труды. При этом не ожидая вознаграждения за свои дела. Поздравляю вас и желаю как можно скорее увидеть мирное небо над головой.

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День добровольца – это праздник людей, которые по зову своего большого сердца отправились на передовую, защищать своих родных, близких и целую страну от российских захватчиков. Спасибо каждому из Вас, кто рискуя собственной жизнью, с честью и достоинством выполняет свой гражданский и воинский долг, мужественно противостоит агрессорам. Вы достойные потомки казачьего рода и продолжаете освобождение Украины от оккупантов. Будьте сильными воинами, всегда чувствуйте любовь своих родных и любимых и беспощадно бейте врагов. Слава Украине!

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Поздравляю с Днем украинского добровольца. Желаю, чтобы хватило сил раз и навсегда остановить террористов на Донбассе. Спасибо тебе за патриотизм и неиссякаемую смелость. Твоя отвага на передовой – пример для всех детей и молодежи, точно так же, как подвиг УПА и героев Крут. Пусть младшим поколениям никогда не придется столкнуться с ужасами войны.

Поздравления волонтерам

По данным социологов, около 80% всех украинцев помогают воинам и переселенцам с Донбасса. Кто закупает и отправляет бойцам ВСУ необходимые товары, а кто переводит деньги на нужды армии. Праздник 14 марта – хороший повод поблагодарить волонтеров за все их старания.

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Волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо вам огромное, пусть все Ваши добрые дела непременно будут вознаграждены. Именно благодаря Вам украинские добровольцы каждый день дают отпор неугомонным оккупантам на Донбассе. Желаю много сил, энтузиазма, новых помощников и спонсоров. Но самое главное – чтобы как можно скорее закончилась войны и Вы смогли отдохнуть.

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Каждый из нас может стать волонтером, но далеко не все реально помогают защитникам на Донбассе. Для этого нужно большое мужество, решительность и бескорыстие. Поздравляю с днем добровольца и от всей души благодарю за Вашу помощь.

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Не каждый сможет помогать родной стране, отбросив свои дела и потребности. Стать волонтером или добровольцем может только по-настоящему сильный человек. Примите же самые искренние поздравления с днем украинского добровольца. Без вас воинам на Востоке пришлось бы очень туго. Верю, что именно благодаря вашим усилиям Украина снова станет мирной страной, а оккупант будет окончательно разбит.

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Волонтеры в Украине – это люди, готовые в любое время дня и ночи придти на помощь солдатам ВСУ и добровольцам на Донбассе. Поздравляю с праздником и благодарю за большую работу. Сложно оценить эти заслуги, ведь именно благодаря вам ежедневно удается сдерживать натиск орды террористов из самопровозглашенных республик.

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